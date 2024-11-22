Песков назвал нелегальных мигрантов проблемой для России

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Проблему для России представляют не все мигранты, прибывшие в страну, а только те, кто находится на ее территории нелегально. Об этом в интервью РИА Новости заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мигранты – это не проблема. Проблема – это незаконные мигранты", – подчеркнул политик.

Нелегалы и мигранты, нарушающие законы России, также создают предпосылки для распространения преступности всех видов, в том числе религиозного экстремизма и наркомании, добавил представитель Кремля.

Ранее в Госдуме приняли обращение к российскому правительству по вопросу реализации мер противодействия нелегальной миграции. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, в обращении содержатся предложения системных мер, в том числе речь идет о мерах реализации разработанных и принятых с начала года 13 законов.

Между тем Совфед одобрил закон, увеличивающий штрафы для юридических лиц за подделку документов в целях организации нелегальной миграции. Максимальный штраф – 60 миллионов рублей при повторном нарушении.