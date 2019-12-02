Черчесов прокомментировал конфликт болельщиков с Дзюбой

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал конфликт, который возник между болельщиками и футболистом Артемом Дзюбой. Свое мнение он высказал в рамках интервью для "Спорт-Экспресс".

Тренер российской сборной выразил сомнения, что накал между фанатами и Дзюбой сохранится до весны, и отметил важность прекращения всех разногласий в преддверии нового года.

"Важно, чтобы Дзюба и болельщики оставили все разногласия в уходящем году. Впереди Евро", – заявил Черчесов.

Помимо этого тренер добавил, что Дзюба взрослеет. Также он напомнил о статусе футболиста, который, как капитан команды, должен объединять футбольное сообщество.

"Наш караван идет дальше, мы все в одной лодке, мы все друг от друга зависим и друг друга подпитываем. Тем более, что в футбольном первенстве сейчас перерыв, скоро Новый год, и есть время спокойно все проанализировать и объективно оценить", – заключил Черчесов.

Ранее болельщики "Спартака" нелицеприятно высказались в адрес Артема Дзюбы. Фанаты начали скандировать нецензурные ругательства после гола в ворота столичного клуба.