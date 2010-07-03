Боярский прокомментировал оскорбления в адрес Дзюбы от болельщиков

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Михаил Боярский высказал свое мнение о критике в адрес нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы. В числе прочего, народный артист РСФСР посоветовал болельщикам "проглотить свой язык". Слова Боярского передает РИА Новости.

"Те, кто на него (Дзюбу. – Прим. ред.) замахнулись неприличными словами, пусть язык свой проглотят и посмотрят как играет Дзюба", – подчеркнул Боярский по телефону.

Артист добавил, что несмотря на все споры вокруг футболиста, только Дзюба "знает и занимает то место, чтобы забить". Кроме того, Боярский призвал "отдать должное" футболисту.

Ранее свое мнение по поводу оскорбительных высказываний в адрес Артема Дзюбы высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Во время матча Россия – Сан-Марино группа болельщиков скандировала оскорбительные кричалки в адрес нападающего российской сборной. Черчесов уверен, что произошедшее недопустимо, но должно остаться на совести фанатов.

Позднее во время матча между ФК "Спартак" и екатеринбургским "Уралом" болельщики также выкрикивали оскорбления в адрес Артема Дзюбы. В итоге московский клуб был оштрафован на 100 тысяч рублей.

Сам Артем Дзюба в среду, 27 ноября, забил победный гол за "Зенит" в ворота французского "Лиона". Матч проходил в рамках 5 тура футбольной Лиги чемпионов и завершился со счетом 2:0.