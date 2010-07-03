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Спорт

03:57

Польский футболист Левандовский оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов

спорт

Фото: dpa/picture-alliance/TASS/Sven Hoppe

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский забил четыре мяча во встрече пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с сербской "Црвеной Звездой". Польский футболист оформил покер за 16 минут, установив тем самым новый рекорд турнира. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

При этом Левандовский с 10-ю голами поднялся на первое место в списке бомбардиров нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Польский нападающий забивал в каждой встрече на групповом этапе.

Встреча "Цверна Звезда" – "Бавария" прошла в Белграде и закончилась со счетом 0:6.

Ранее "Локомотив" уступил немецкому "Байеру" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Железнодорожники" тем самым потеряли все шансы сыграть в весенней части еврокубков.

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