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Спорт

01:16

"Зенит" победил французский "Лион" в матче группового этапа Лиги чемпионов

спорт

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Футболисты петербургского Зенита одержали победу над французским клубом "Лион" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 2:0. Голы на счету полузащитника Магомеда Оздоева и нападающего Артема Дзюбы. Форварду петербургской команды сегодняшний гол позволил сравнялся по количеству мячей с рекордным показателем игрока московского "Спартака" Андрея Тихонова. На счету Дзюбы теперь также 8 забитых мячей.

После победы "Зенит" смог поднялся на второе место в группе. В активе команды с берегов Невы 7 набранных очков.

В заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов "Зенит" в гостях сыграет против португальской "Бенфики", а "Лион" на домашнем поле примет немецкий "Лейпциг". Встречи запланированы на 10 декабря.

Ранее "Локомотив" уступил "Байеру" в домашнем матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов. "Железнодорожники" из-за поражения остались без весенней части еврокубков.

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