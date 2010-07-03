Сборная России установила рекорд по медалям на зимних Универсиадах

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Сборная России установила рекорд по числу медалей на Зимней Универсиаде. Российские спортсмены завоевали 73 медали, передает ТАСС.

Рекордную медаль в копилку национальной команды принесли лыжники Александр Терентьев и Христина Мацокина, победившие в командном спринте классическим стилем. Серебро досталось также россиянам – Андрею Собакареву и Полине Некрасове.

Таким образом, российские спортсмены завоевали 24 золотые, 27 серебряных и 22 бронзовые медали. Предыдущий рекорд тоже принадлежал российской сборной. Он был установлен на Универсиаде-2017 в Алма-Ате. Тогда россияне завоевали 71 медаль.

Зимняя Универсиада-2019 стартовала 2 марта в Красноярске. Соревнования продлятся до 12 марта.