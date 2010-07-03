Мамаев дал первое после освобождения интервью

Футболист Павел Мамаев дал первое интервью после выхода из колонии, где отбывал наказание за две драки в октябре прошлого года. О жизни в заключении спортсмен рассказал своей жене Алане.

Футболист в интервью признался, что ожидал дня выхода из колонии с тревогой и опасался, что возникнут юридические препятствия. Он также поделился, что на следующее утро после выхода он "проснулся в шесть утра как на построение", отметив, что в этот момент почувствовал легкую дрожь по телу.

"Мы всего 11,5 месяца отсидели, не понимаю, что чувствуют те, кто долго сидел", – рассказал футболист.

Мамаев рассказал и о своем желании быстрее вернуться в спорт. По его словам, в колонии они каждый день играли в футбол, что помогало ему поддерживать спортивную форму.

"Дискомфорта нет, потому что я не тренировался активно, но на общефизическом уровне чувствую себя нормально. Начинать не боюсь. Мы там каждый день в футбол играли. Я уверен, что все будет хорошо, и не переживаю. Но внутри все свербит", – поделился Павел.

На вопрос, как так получилось, что они с Кокориным не в первый раз попали в скандальную ситуацию, он ответил немногословно. Он пояснил, что в жизни бывают разные моменты.

"Ну, так получилось. За Сашу ничего говорить не буду. Все в жизни оступаются и в какие-то моменты делают что-то не так", – заключил Мамаев.

Ранее стало известно, что Мамаев подписал контракт на два года с футбольным клубом "Ростов". Как сообщил его президент, Павел прошел медицинское обследование – у него прекрасные физические показатели. Но предстоит большая работа по восстановлению. При этом новобранец команды может появиться на поле в товарищеском матче уже в этом году.

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин (а также его младший брат Кирилл), осужденные на полтора года лишения свободы за две драки в Москве, освободились из исправительной колонии в Алексеевке Белгородской области утром 17 сентября.

