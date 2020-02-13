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Спорт

13:02

Кокорин готов перейти в "Сочи" на правах аренды до конца сезона

спорт

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин выразил готовность перейти в "Сочи" на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на владельца ФК "Сочи" Бориса Ротенберга.

"Разговор состоялся, Саша готов перейти, но нужно еще все оформить. Когда оформим, тогда объявим", – заявил Ротенберг.

Он рассказал, что сейчас футболист летит вместе с командой "Зенит-2" на сборы в Турцию, отметив, что там же сейчас находится футбольный клуб "Сочи". Ротенберг не исключил, что переход игрока может состояться в любое время.

Владелец "Сочи" считает, что переход в футбольный клуб из Краснодарского края является последним шансом для 28-летнего Кокорина перезагрузить свою профессиональную карьеру и снова заиграть.

Накануне Александр Кокорин лично встретился с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом. Футбольный комментатор Нобель Арустамян отмечал, что переговоры о переходе "проходят продуктивно, развязка, похоже, близка".

Кокорин выступает за "Зенит" с начала 2016 года. Во всех турнирах он сыграл 92 матча и забил 34 мяча. С октября 2018 года игрок находился в СИЗО за драку.

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