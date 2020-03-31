Черчесов рассказал о перспективах Кокорина и Мамаева в сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что нападающий "Сочи" Александр Кокорин и полузащитник "Ростова" Павел Мамаев пока не заслужили вызов в команду. Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас задача Кокорина – показать свои лучшие качества, чтобы стать снова важным игроком для нас. Мамаева я бы тоже не вызвал. Но его у нас ни разу не было, я его хуже знаю", – заявил Черчесов.

Оба футболиста 8 мая 2019 года были приговорены к тюремному заключению за драку и нападение на двух людей в 2018 году. Инцидент произошел в столичном кафе "Кофемания". 17 сентября 2019 года игроки вышли на свободу по УДО.

С момента возвращения в футбол Кокорин сыграл четыре матча за "Сочи", куда перешел на правах аренды из "Зенита", забил три гола и отдал результативную передачу. Мамаев же после расторжения контракта с "Краснодаром" выступает за "Ростов". В активе игрока один матч и один гол за донской клуб.

