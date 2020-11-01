Кокорин и Мамаев вместе покинули стадион после матча "Спартак" – "Ростов"

Фото: YouTube-канал Футбольный Биги
Футболисты "Спартака" и "Ростова" Александр Кокорин и Павел Мамаев вместе покинули стадион после матча команд. Об этом сообщает "Газета.ру".
Известно, что первым со стадиона вывели игрока "Спартака" Кокорина. Он проследовал в автомобиль Mercedes-Benz. Машина после этого припарковалась неподалеку.
Позднее из этого же выхода вышел футболист "Ростова" Мамаев. Он сел в тот же автомобиль, после чего машина покинула территорию стадиона.
Видео: YouTube-канал Футбольный БигиМосковский "Спартак" в субботу в домашнем матче проиграл "Ростову" со счетом 0:1. Игра прошла на стадионе "Открытие Арена".
Единственный гол во встрече забил полузащитник "Ростова" Павел Мамаев. Нападающий "Спартака" Александр Кокорин вышел на замену на 66-й минуте и не отметился результативными действиями.
В мае прошлого года Пресненский суд Москвы за две драки в центре столицы осудил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого. Фигуранты дела получили от 1 года 5 месяцев до 1 года 6 месяцев колонии. Кокорина и Мамаева в сентябре 2019 года выпустили на свободу по УДО.
Производство по иску к Кокорину и Мамаеву о компансации за автомобиль прекращено
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