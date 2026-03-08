Блогер Лерчек отказалась от больницы и уехала под расписку домой

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой обнаружили рак, решила отказаться от больницы и направилась под расписку домой, чтобы побыть с ребенком. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Олег Бадма-Халгаев.

"Валерия находится дома, на днях она уехала из больницы под расписку, чтобы побыть с новорожденным сыном", – подчеркнул он.

Адвокат добавил, что участие блогера в судебном заседании 16 марта будет решаться по состоянию ее здоровья.

24 февраля Чекалина родила четвертого ребенка – сына от тренера по танцам, аргентинца Луиса Сквиччиарини. 2 марта блогер вместе с младенцем покинула стены медучреждения.

Однако 4 марта СМИ сообщили, что Чекалину доставили в реанимационное отделение онкологического стационара. Через сколько дней Сквиччиарини подтвердил ее госпитализацию, уточнив, что у Чекалиной обнаружили злокачественные раковые клетки и метастазы в легких. Блогеру также провели операцию на позвоночнике, поскольку несколько позвонков начали разрушаться.

Чекалина и ее бывший супруг обвиняются в проведении незаконных валютных операций по переводу денежных средств на зарубежные счета с использованием подложных документов. По версии следствия, действуя в составе организованной группы, они вывели из России более 250 миллионов рублей.

По решению суда Чекалины были отправлены под домашний арест. Сама блогер вину не признает. При этом ее бывший муж признался в неуплате налогов, однако заявил, что не имеет отношения к незаконному выводу средств за границу.

