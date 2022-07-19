НАТО начала бы войну с РФ из-за Крыма, если бы она не ввела войска на Украину – Хаменеи

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Североатлантический альянс начал бы войну с Россией под предлогом Крыма, если бы его не остановили на Украине. Об этом заявил верховный правитель Ирана Али Хаменеи в ходе переговоров с Владимиром Путиным.
По его словам, НАТО не видит границ, если дорога открыта. Он добавил, что Запад выступает категорически против сильной России.
В связи с "обманными действиями Запада" Хаменеи призвал к бдительности.
"Американцы сильны и хитры. Одним из факторов распада СССР стал обман со стороны американских политиков, однако России удалось сохранить свою независимость", – приводит слова верховного правителя Ирана агентство IRNA.
Ранее американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден, приняв решение довести свою войну с Россией до конца, проигрывает битву за Украину. По его словам, проблема Североатлантического альянса заключается в трудностях из-за санкций Байдена против России, которые поставили Европу под экономический удар.
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