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Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о перспективе захватить Крым военным путем.

"Идея о том, что Зеленский сможет получить Крым военным путем, не имеет смысла", – сказал он в интервью изданию ABC.

Немецкий политик напомнил, что Крым оказался в составе УССР только благодаря личному решению советского лидера Никиты Хрущева.

"Он сделал это, думая, что Советский Союз будет существовать так же долго, как и католическая церковь, чего, к счастью, не произошло", – заявил Шредер.

В конце августа, выступая на саммите так называемой "Крымской платформы", Зеленский заявил, что Крым будет возвращен в состав Украины любыми способами и средствами.

Ранее американский журналист Джейми Деттмер высказал мнение, что если бы Киеву удалось захватить Крым военным путем и провести там дерусификацию, ему пришлось бы столкнуться с сопротивлением местного населения.

Публицист напомнил, что после начала российской спецоперации на Украине активно начали избавляться от топонимов русского происхождения, а также демонтировать памятники в честь советских и российских деятелей. Кроме того, из школьной программы был исключен русский язык и литература.