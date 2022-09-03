Экс-канцлер Германии назвал бессмысленными слова Зеленского о планах захватить Крым

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Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о перспективе захватить Крым военным путем.
"Идея о том, что Зеленский сможет получить Крым военным путем, не имеет смысла", – сказал он в интервью изданию ABC.
Немецкий политик напомнил, что Крым оказался в составе УССР только благодаря личному решению советского лидера Никиты Хрущева.
"Он сделал это, думая, что Советский Союз будет существовать так же долго, как и католическая церковь, чего, к счастью, не произошло", – заявил Шредер.
В конце августа, выступая на саммите так называемой "Крымской платформы", Зеленский заявил, что Крым будет возвращен в состав Украины любыми способами и средствами.
Ранее американский журналист Джейми Деттмер высказал мнение, что если бы Киеву удалось захватить Крым военным путем и провести там дерусификацию, ему пришлось бы столкнуться с сопротивлением местного населения.
Публицист напомнил, что после начала российской спецоперации на Украине активно начали избавляться от топонимов русского происхождения, а также демонтировать памятники в честь советских и российских деятелей. Кроме того, из школьной программы был исключен русский язык и литература.
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