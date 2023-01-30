Президент Хорватии назвал глубоко аморальными действия Запада на Украине

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Действия Запада в контексте украинского конфликта глубоко аморальны. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

Он пояснил, что немецкие танки только сильнее объединяют Россию и Китай.

"Моя задача – просто уйти от этого, а не быть цирковым пуделем. Любое участие в этом смертельно опасно", – приводит слова Милановича портал Index.

Президент Хорватии указал, что с 2014 по 2022 год некто провоцировал Москву "с намерением, чтобы эта война началась". Он также отметил, что с самого начала выступал против отправки каких-либо средств на Украину.

Ранее правительство Германии объявило о своем решении предоставить Киеву танки Leopard. Кабмин также уточнил, что ФРГ позволит другим государствам реэкспортировать машины. Планируется, что в рамках первого этапа Украина получит роту в составе 14 танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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