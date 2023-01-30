В МО Британии заявили, что танки Challenger могут прибыть на передовую на Украине до лета

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Танки британского производства Challenger 2 могут поставить на передовую на Украине до лета, в мае или к Пасхе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса.

Он подчеркнул, что из соображений безопасности не может указать более точные сроки. Однако Уоллес рассказал, что все подобные мероприятия начнутся с обучения. После же ВСУ покажут, как объединяться с формируемыми подразделениям, чтобы продолжать биться совместной группой. Только после этого Challenger 2 передадут на территорию прямых столкновений, заявил руководитель ведомства.

Ранее в СМИ сообщалось, что британские военные ведомства опасаются, что танки Challenger 2 могут попасть в руки ВС России. Беспокойство связано с тем, что в случае захвата российские инженеры узнают состав композитной брони машны, который строго засекречен.

По данным источников, военное руководство Великобритании работает над механизмом восстановления танков в случае повреждения. Также Минобороны обсуждает с Украиной процедуру эвакуации Challenger 2 с передовой.

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