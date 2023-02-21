РФ не предупреждала США о планах приостановить участие в ДСНВ – Песков

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Руководство России заранее не предупреждало Соединенные Штаты о решении приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что Вашингтон, как и все, узнал о решении Москвы по ДСНВ 21 февраля из послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Кроме того, Песков добавил, что для вступления решения в силу потребуется его ратификация парламентом РФ. Соответствующий документ будет внесен в него в ближайшее время.

"Здесь потребуется выпуск президентского документа. И исходя из того, что этот договор в свое время был ратифицирован российским парламентом, то потребуется утверждение в парламенте", – подытожил он.

Ранее во вторник Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ. Говоря о возможности возобновления участия в договоре, президент указал на важность учета в будущем ядерных арсеналов Франции и Великобритании, совокупного ударного арсенала НАТО.

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