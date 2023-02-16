В Киеве пригрозили развалом России по итогам военной операции

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что итогом специальной военной операции для России станет ее государственный развал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское телевидение.

"Российская Федерация будет демонтирована в том виде, в каком она есть сейчас. В противном случае она будет представлять угрозу не только для нашей страны, но и для всего мира", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что киевские власти не намерены уступать те земли, которые считают своими. Данилов выразил уверенность, что летом ситуация на фронте кардинально изменится.

"Посмотрим, где и чья земля будет после войны", – добавил он.

Ранее Данилов заявил, что Украина должна уничтожать объекты, которые наносят ущерб стране, даже если они находятся на территории РФ.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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