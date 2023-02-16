Глава МИД Израиля прибыл в Киев для встречи с президентом Украины

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Глава министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл в Киев в первые с начала спецоперации для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Коэн написал в своем аккаунте в Twitter.

Кроме того, в планы Коэна вошла встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

По словам министра, на встрече с Зеленским и Кулебой он вновь откроет посольство Израиля в Киеве. Планируется, что работал посольства возобновится в полном объеме. Также Коэн посетит Бучу и Бабий Яр.

Ранее сообщалось, что власти Киева потребовали от Израиля публичного осуждения действий России. Кроме того, киевский режим попросил выдать Украине кредит в полмиллиарда долларов. Соответствующие запросы были направлены в преддверии визита министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Киев.

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