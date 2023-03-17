Медведев заявил, что США "вконец оборзели" в ситуации с беспилотником

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Медведев"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США "вконец оборзели", комментируя инцидент с упавшим в Черное море американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Политик отметил, что международной конвенции, которая могла бы стать регулятором в данном вопросе, нет. Однако Медведев, сославшись на Воздушный кодекс, содержащий термины "запретные зоны" и "зоны с ограничениями", пояснил, что правительство вправе определять подобные зоны в соответствии со статьей 15 ВК, а операторы БПЛА обязаны их соблюдать.

"Особенно в период боевых действий, о чем известно всем пользователям воздушного пространства. Тем более что момент входа на самолете или БПЛА в территориальное море подчас затруднительно отфиксировать", – написал Медведев.

В подобной ситуации, уточнил политик, Крым является частью российской территории, на которую распространяется государственный суверенитет.

На фоне произошедшего Медведев заявил, что США "вконец оборзели", и подчеркнул, что "церемониться" с этим государством неправильно. Однако, по его словам, контакты военных все же нужны РФ, особенно на фоне заявлений американских сенаторов, в том числе Линдси Грэма, призвавшего сбивать российские самолеты.

"Кстати, и с такими людьми иногда случаются авиационные происшествия", – заключил Медведев.

14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, из-за чего БПЛА упал в воду.

Вскоре после этого в Минобороны РФ сообщили, что истребители были подняты на перехват аппарата, который направлялся к госгранице России. Военное ведомство добавило, что БПЛА упал из-за своих резких маневров, вооружение против него не применялось.

По информации СМИ, специалисты российского министерства обороны нашли беспилотник США в тот же день, когда он упал в акваторию Черного моря. В настоящее время Москва рассматривает возможность подъема БПЛА.



США отправили к месту крушения беспилотника в Черном море еще один БПЛА – СМИ

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