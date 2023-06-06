Силуанов заявил, что Новый банк развития БРИКС работает вне политики

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Новый банк развития (НБР), учрежденный БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), работает вне политики. Об этом в интервью телеканалу CGTN сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы абсолютно уверены, что банк работает вне политики и на удовлетворение потребностей акционеров. Будем продолжать взаимодействовать с банком для того, чтобы проектная работа, инвестиционная работа, кредитная работа банка в России, несмотря на все ограничения, продолжалась", – приводит слова Силуанова ТАСС.

Министр также добавил, что для российской стороны одним из ключевых приоритетов работы с НБР является вопрос продолжения реализации портфелей проектов, а также завершения уже начатых.

Комментируя тему создания платежной системы BRICS Pay, Силуанов отметил, что НБР мог бы взять на себя этот функционал, причем эту задачу можно было бы реализовать на базе новых систем и цифровых финансовых активов.

Ранее Антон Силуанов заявил, что созданный странами БРИКС Новый банк развития должен сохранять открытость к принятию новых членов. Глава российского Минфина также выразил уверенность, что НБР успешно справится со всеми стоящими перед ним вызовами.

До этого СМИ сообщали о том, что Саудовская Аравия участвует в переговорах о присоединении к Новому банку развития БРИКС в качестве его нового члена.