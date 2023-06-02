Главы МИД стран БРИКС договорились об укреплении сотрудничества в сфере развития ИИ

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Главы МИД стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) подтвердили приверженность стран развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) для обеспечения экономического и технологического роста человечества. Об этом со ссылкой на документ, подписанный по итогам встречи министров в Кейптауне сообщает РИА Новости.

"Министры подчеркнули важность ответственного и этичного развития и использования искусственного интеллекта в целях социально-экономического развития и инклюзивного роста всех обществ", – указано в сообщении.

Министры стран БРИКС также поддержали сотрудничество и общение в области технологии ИИ для обеспечения взаимовыгоды, и призвали укрепить международное управление исскусственным интеллектом. Кроме того, они выступили за поощрение политических обменов и диалогов по ИИ с целью экспорта технологий.

Главы МИД стран БРИКС по итогам встречи также призвали усилить международную систему контроля за вооружениями. Помимо прочего, они призвали разработать соглашение о предотвращении гонки вооружений в космосе.



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