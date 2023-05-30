Американский журналист заявил, что замена доллара в БРИКС станет ударом РФ и Китая по США

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

РФ и Китай, работая над заменой доллара внутри БРИКС, нанесли американской валюте сокрушительный удар, заявил журналист Клейтон Моррис. Об этом сообщает Redacted News.

"Путин и Китай нанесли очередной разрушительный удар по Западу. Все больше стран решаются отказаться от доллара США – Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия. Все отходят от доллара для проведения транзакций", – сказал он.

Западные СМИ не прокомментировали эту ситуацию, отметил Моррис. Он добавил, что, помимо всего прочего, проблема США с госдолгом и торговый дефицит сделали американскую валюту менее привлекательной в плане проведения международных расчетов.

Вашингтон продолжает занимать денежные средства у Китая и тратит их на военно-промышленный комплекс, что приводит к ухудшению ситуации, связанной с госдолгом, отметил он.

"Блестящая схема отмывания денег под названием национальный бюджет обороны США", – сказал журналист.

Комментируя введение санкций против РФ, Моррис отметил, что отказ от российского газа нанес вред Западу, так как РФ как поставщик смогла почти полностью перестроиться на импорт топлива в другие страны.

Ранее Бразилия и ЮАР предложили создать единую валюту БРИКС для отказа от американского доллара. Как отметил обозреватель Александр Лемуан, тема создания единой валюты особенно актуальна из-за предполагаемого расширения союза.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов также заявлял, что созданный странами БРИКС Новый банк развития (НБР) должен сохранять открытость к принятию новых членов. Он выразил уверенность, что НБР успешно справится со всеми стоящими перед ним вызовами.

