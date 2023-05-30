Банку БРИКС необходимо сохранять открытость к принятию новых членов – Силуанов

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Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что созданный странами БРИКС Новый банк развития (НБР) должен сохранять открытость к принятию новых членов. Об этом сообщает ТАСС.

Силуанов выступил на церемонии открытия ежегодного заседания Совета управляющих и Совета директоров НБР в штаб-квартире банка в Шанхае.

"Кроме того, важно продолжать быть открытым к вступлению в состав акционеров банка новых членов, разделяющих повестку развития и сотрудничества со всеми международными организациями", – заявил он.

Глава российского Минфина также выразил уверенность, что Новый банк развития успешно справится со всеми стоящими перед ним вызовами. По его мнению, НБР должен опираться на внутренние ресурсы стран, являющихся его акционерами и "не бояться быть амбициозным в реализации своей повестки".

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия проводит переговоры о присоединении к НБР. Представители банка заявили, что вступление страны в организацию укрепит связи между членами банка, созданного самыми крупными развивающимися экономиками мира.

