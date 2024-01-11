США обновили санкционный список по России

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Американский Минфин ввел санкции в отношении двух компаний, трех самолетов и физического лица из России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно документу, ограничения со стороны Вашингтона были введены против директора российского авиационного предприятия "224 летный отряд" Владимира Михейчика. Компания является дочерней структурой Минобороны РФ.

Также американское министерство утвердило рестрикции против двух юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Кроме того, ограничения коснулись трех самолетов, которые связаны с военно-транспортной авиацией России.

Ранее стало известно, что ЕС внес в санкционный список российскую алмазодобывающую компанию "Алроса" и ее гендиректора Павла Маринычева. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель уточнил, что ограничения в отношении алмазов РФ вводятся в координации с другими государствами.

В декабре 2023 года Евросоюз представил 12-й пакет санкций против Москвы. В перечень ограничений попал запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ.

Комментируя эту информацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российская сторона была готова к подобным действиям. Москва уже разработала варианты для обхода ограничительных мер, уточнил он.

Вместе с тем российская сторона расширила перечень представителей структур и государств ЕС, которым запрещен въезд на территорию России. Такое решение стало ответным на новый пакет антироссийских санкций.

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