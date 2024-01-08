Конгресс согласовал финансирование работы правительства США на 2024 год

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Американский президент Джо Байден заявил, что конгресс США достиг соглашения о финансировании правительства Штатов на предстоящий год. Слова Байдена приводятся на сайте Белого дома.

Президент США отметил, что двухпартийный механизм финансирования, который был достигнут в конгрессе, приближает Вашингтон на шаг к предотвращению шатдауна и защите важных национальных интересов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера палаты представителей Майка Джонсона, общий бюджет американского правительства на 2024 год согласован на уровне почти 1,6 триллиона долларов, включая 886 миллиардов долларов на оборону.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден может устроить Третью мировую войну и уничтожить Штаты еще до президентских выборов.

До этого государственный долг Соединенных Штатов впервые превысил 34 триллиона долларов. По мнению экспертов, обслуживание государственного долга может обойтись Белому дому в треть бюджетных поступлений.