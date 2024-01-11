Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов – СМИ

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Администрация президента США Джо Байдена высказалась в поддержку законопроекта, по которому планировалось осуществить конфискацию замороженных российских активов на Западе. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на агентство Bloomberg, которое имеет в распоряжении документ Совета нацбезопасности.

По материалам опубликованного документа, стоимость российских активов, которые хотят конфисковать на Западе, составляет примерно 300 миллиардов долларов. Их американское государство планирует направить на восстановление Украины.

Совет нацбезопасности США уже передал в комитет по международным отношениям Сената соответствующий законопроект. По информации агентства, Байден захотел поддержать конфискацию активов России после того, как республиканцы в конгрессе заблокировали новый пакет помощи Киеву.

В начале декабря 2023 года стало известно, что ЕС рассматривает возможную конфискацию российских активов в государствах блока в качестве гарантии того, что "однажды Москва выплатит компенсацию ущерба Киеву".

После председатель Госдумы Вячеслав Володин и министр финансов РФ Антон Силуанов заявили, что Евросоюз при воровстве замороженных российских активов может получить симметричный ответ.

При этом замминистра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что конфискация замороженных активов РФ и продолжение военной эскалации могут стать причинами прекращения дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном.

В СМИ писали, что страны Евросоюза, включая ФРГ, Францию и Италию, поставили под сомнение предложение США о необходимости конфисковать замороженные активы РФ в размере более 300 миллиардов долларов.



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