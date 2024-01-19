На Западе оценили длительность конфликта на Украине

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На Западе уверены, что конфликт на Украине может продлиться от двух до пяти лет. Об этом сообщает радио КП.

Оценки американских и западных спецслужб расходятся, однако они считают, что боевые действия закончатся как минимум через два года.

Также телеканал CNN подчеркнул, что глава США Джо Байден провел встречу с законодателями и обсудил с ними возможности, которые могут истощиться у Киева в скором времени.

До этого СМИ сообщали о том, что европейские и мировые чиновники во время экономического форума в Давосе призвали к дипломатическому прекращению конфликта на Украине. Журналисты также отметили, что украинская тема не была доминирующей на этом мероприятии.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон пока не прорабатывает и не намерен выделять новые пакеты военной помощи Киеву. По его словам, причина состоит в отсутствии бюджетных средств.

Он также добавил, что некоторые западные страны в случае, если Вашингтон откажется от поддержки Киева, могут последовать примеру США и тоже перестать отправлять Украине вооружение.

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