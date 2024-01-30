Британия передумала покупать снаряды у Японии для продолжения поддержки Украины – СМИ

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Великобритания приняла решение не приобретать у Японии снаряды калибра 155 миллиметров для пополнения собственных запасов, чтобы продолжать поставлять Украине боеприпасы британского производства. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно данным СМИ, британские власти решили отказаться от этих планов, прежде чем официально предложить их Токио. Они изучили вопрос о том, способна ли армия задействовать артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров, которые японская компания Komatsu производит по лицензии британской BAE Systems.

Издание не назвало точные причины, по которым Лондон решил изменить свои планы. Токио, в свою очередь, не стал комментировать ситуацию. По данным представителя британского оборонного ведомства, королевство вместе с другими союзниками "продолжит обеспечивать Украину в лучшем виде, чтобы она смогла защитить свою территорию".

Между тем в США заявили о последствиях отсутствия военной помощи Киеву на поле боя. Как отметил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен, без дальнейшего финансирования Украины все "достижения" украинской армии в конфликте с Москвой окажутся под угрозой. В этой связи он призвал американский конгресс одобрить запрос президента США Джо Байдена о выделении помощи Киеву.

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