В отношениях США и Украины заметно взаимное разочарование – СМИ

США и Украина разочарованы нынешним состоянием отношений между ними. Об этом говорится в материале газеты The New York Times (NYT).

По информации издания, отношения между Вашингтоном и Киевом обостряются проблемами, связанными с различием приоритетов. В частности, американская сторона, в том числе глава Пентагона Ллойд Остин, считают, что Украине необходимо сконцентрировать силы на одной большой битве. В Вашингтоне недовольны тем, что украинский президент тратит ресурсы в боях за города, которые, по мнению Вашингтона, не имеют стратегической ценности.

В свою очередь Украина разочарована тем, что внутриполитическая борьба в США привела к нехватке боеприпасов на фронте, из-за которой падает моральный дух военных.

13 февраля сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Израилю, Украине и Тайваню без мер на защиту границы Америки. За одобрение документа выступили 70 сенаторов, 29 – против. Законопроект предусматривает выделение 14,1 миллиарда долларов Тель-Авиву и 60,06 миллиарда долларов – на поддержку Киева.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что часть боеприпасов Зеленский должен купить самостоятельно. Бретон назвал неправдой то, что ЕС не сможет снабдить Украину миллионом боеприпасов, потому что на конец марта у нее будет 550 тысяч бесплатных снарядов, а общая сумма значительно превысит миллион.

До этого Зеленский заявил, что перестанет считать США партнером, если Украине не выделят помощь.