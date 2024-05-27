Депутат Чепа: Киев хочет получить лучшие условия для переговоров за счет атак по РФ

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Попытка ВСУ атаковать российский город-курорт Геленджик, предпринятая 27 мая, связана с желанием получить лучшие условия для переговоров. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Понятно, что они не соглашаются сегодня ни на какие переговоры: их переговорные условия очень плохие для них, они везде проигрывают", – подчеркнул парламентарий в беседе с "Лентой.ру".

Депутат обратил внимание, что нынешняя ситуация на фронте является печальной не только для Украины, но и для стран НАТО. В связи с этим Киев требует у Запада поставлять больше вооружений. За счет их применения украинская сторона надеется шантажировать РФ, чтобы получить более благоприятные условия для ведения переговоров.

Чепа подчеркнул, что западные страны идут на большие риски, продолжая оказывать Украине военную помощь. Он связал это с тем, что Киев не относится серьезно к их запретам на применение переданных ему вооружений для ударов по территории России.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский отказался рассматривать возможность достижения договоренностей с Россией о прекращении огня. Он заявлял, что такой шаг стал бы опасным для Киева в связи с тем, что РФ якобы может воспользоваться прекращением огня для усиления своих позиций.