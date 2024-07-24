Telegram убрал монетизацию для российских каналов спустя пять дней

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Владельцы российских телеграм-каналов больше не могут зайти в подраздел монетизации через раздел статистики.

Такая возможность у телеграм-каналов из России появилась пять дней назад. Тогда можно было перейти на платформу Telegram Ads, ввести свои ФИО, адрес электронной почты, номер телефона, страну и город, а затем приступить к покупке.

Telegram запустил программу монетизации для владельцев каналов с аудиторией свыше 1 000 подписчиков еще в апреле. Выплаты для владельцев каналов начисляются в криптовалюте Toncoin. Ее можно как вывести, так и использовать для оплаты возможностей внутри платформы, таких как реклама, продвижение или покупка уникальных адресов.

Новая функция при этом не работала в России, на Украине, в Израиле и Палестине. Причина ограничения в конкретных странах не сообщалась.

