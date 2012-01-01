Павел Дуров в интервью Карлсону рассказал о жизни в ОАЭ

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Экс-ведущий Fox News опубликовал часовую беседу в ночь на среду, 17 апреля. Дуров рассказал о жизни в России, создании своей первой соцсети, переезде за рубеж и конкуренции в мире технологий. Подробности читайте в материале Москвы 24.



Драка и слежка американских спецслужб

Фото: youtube.com/Tucker Carlson

Сооснователь мессенджера Telegram и создатель соцсети "ВКонтакте" Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону еще в феврале этого года. Однако американский журналист опубликовал его на собственном сайте и в соцстеях только сейчас. В начале беседы экс-ведущий Fox News признался, что ничего не знал о предпринимателе и попросил рассказать его о себе. Дуров объяснил, что родился в СССР, но позднее семья перебралась в Италию. После распада Советского Союза они решили вернуться на родину, так как отцу Дурова предложили работу в СПбГУ.

"И, поскольку мы привезли компьютер IBM из Италии еще в начале девяностых, мы были одной из немногих семей в России, которая действительно могла научиться программировать. И мы начали это делать", – поделился предприниматель.

Он уточнил, что создавал сайты для сокурсников во время учебы в университете. В итоге это привело к рождению компании ВК, известной сегодня как "ВКонтакте". На тот момент Дурову исполнился всего 21 год. "В какой-то период я был единственным сотрудником компании – сам написал код, сделал дизайн, управлял серверами и отвечал на запросы в службу поддержки. Редко спал. Но это было веселое время", – вспоминает он.

Впоследствии предприниматель продал компанию и уехал из России. Однако, еще находясь на родине, решил запустить Telegram.





Павел Дуров сооснователь Telegram Я подумал, что было бы неплохо придумать приложение для обмена сообщениями с приличным шифрованием. И мой брат, будучи гением, смог создать этот стандарт шифрования, который мы используем до сих пор с небольшими изменениями.

После отъезда из России Дуров с командой старался закрепиться в разных странах, среди которых, например, Германия, Великобритания и США. Однако столкнулся с рядом проблем, в том числе с бюрократическими препятствиями для работы. Предприниматель рассказал, что отбросил идею с США по двум причинам. Во-первых, в Сан-Франциско на улице на него напали бандиты и попытались отобрать телефон, в результате чего завязалась драка. Во-вторых, к команде Дурова большой интерес проявляли в ФБР. С его слов, представители спецслужб хотели тайно нанять одного из инженеров, работавших в Telegram.

"Им было любопытно узнать, какие библиотеки с открытым исходным кодом интегрированы в приложение Telegram на стороне клиента. И они пытались убедить его использовать определенные инструменты с открытым исходным кодом, которые он затем интегрировал бы в код Telegram, что, в моем понимании, служило бы бэкдорами ("лазейка", впускающая в систему "постороннего". – Прим. ред.)", – объяснил Дуров.



Без яхт, самолетов и отдела кадров

Фото: youtube.com/Tucker Carlson

Местом, где Дурову в конце концов удалось закрепиться, оказался Дубай. По его словам, вести бизнес в ОАЭ проще, чем где-то еще. "Но более важно, что это нейтральное место. Маленькая страна, которая хочет дружить со всеми. За все семь лет нашего пребывания здесь со стороны ОАЭ не было никакого давления на Telegram. Они меня очень поддерживали, очень помогали", – отметил предприниматель.

При этом Дуров уточнил, что самое большое давление на мессенджер исходит не от правительств разных стран, а от компаний Apple и Google. "Когда дело доходит до свободы слова, эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре все, что вы можете прочитать на своем смартфоне. Они ясно дают понять, что, если мы не будем соблюдать их правила, Telegram могут убрать из магазинов приложений", – сказал он.

В интервью предприниматель также признался, что для него "дело никогда не было в деньгах". "Десять лет назад у меня на банковском счету или в биткоинах было несколько сотен миллионов долларов. У меня нет ни самолетов, ни яхт – это не мой образ жизни. Мне нравится концентрироваться на том, что мы делаем", – подчеркнул он.





Павел Дуров сооснователь Telegram Для меня мой приоритет номер один в жизни – это моя свобода. Как только вы начнете покупать такие вещи, это привяжет вас к физическому местоположению... Я предпочитаю принимать решения, которые будут влиять на то, как люди общаются, а не выбирать цвет стен в доме, который увидят только я, мои родственники и друзья.

Кроме того, Дуров сообщил, что является единственным менеджером по продукту. Он сам придумывает большинство функций и по сей день лично работает с каждым инженером и дизайнером. Также предприниматель рассказал, что, по-сути, является единственным сотрудником отдела кадров.

В настоящий момент Telegram пользуются 900 миллионов юзеров. Такую большую аудиторию мессенджера Дуров объяснил любовью людей к их продукту. "Людям нравится использовать хорошие вещи и не нравится использовать плохие. Человек, начал использовать Telegram, он начинает открывать для себя все доступные функции – скорость, безопасность и так далее. И рекомендует друзьям", – пояснил предприниматель.

По словам Дурова, какие бы приложения ни использовали люди для обмена сообщениями, они понимают, что те отстают от Telegram на пять-шесть лет. Он также допустил, что через год мессенджер перешагнет отметку в миллиард юзеров.

