Создатель Telegram Павел Дуров переехал на виллу острова Палм-Джумейра в ОАЭ

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Создатель и глава Telegram Павел Дуров, который перебрался пару лет назад в ОАЭ, теперь проживает на вилле на острове Палм-Джумейра в Дубае. Об этом сообщил журнал Forbes, ссылаясь на неназванные источники.

Для Дурова аренда новой виллы обойдется примерно в 1 миллион долларов в год. По информации источника, внутри нового места жительства бизнесмена есть пять спален, а общая площадь недвижимости составила около 1 400 квадратных метров.

Источник сообщает, что это одна из самых дорогих арендуемых вилл на острове Палм-Джумейра. Представитель Дурова рассказал, что после того, как предприниматель перебрался в Дубай в 2017 году, он проживал в разных районах города.

Как утверждает представитель миллиардера, Дуров любит арендовать недвижимость неподалеку от своего главного офиса Telegram в свободной экономической зоне Dubai Media City. Сам бизнесмен не стал комментировать информацию источника о переезде на остров Палм-Джумейра.

Палм-Джумейра – искусственно созданный архипелаг из соединенных островов в форме пальмы.

Павел Дуров родился в России, однако он покинул страну в 2014 году и с этого момента проживает в ОАЭ. Кроме гражданства РФ, у него есть паспорт Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ.

Ранее Павел Дуров признавался самым обедневшим миллиардером из России. Его состояние в 2023 году оценивается в 11,5 миллиарда долларов. За год он потерял 3,5 миллиарда долларов. На оценку стоимости Telegram повлияло падение акций компаний конкурентов. Из-за переоценки стоимости Telegram Дуров переместился с третьего места в российском рейтинге Forbes на 10-е.

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