Дуров опроверг информацию об уязвимости приложения Telegram для macOS

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Основатель Telegram Павел Дуров опроверг информацию о наличии уязвимости в приложении мессенджера для компьютеров от Apple. По его словам, журналисты неправильно поняли разъяснение компании.

"Российские газеты пишут, что Telegram якобы "подтвердил уязвимость" в приложении для компьютеров от компании Apple. <...> в технических аспектах СМИ часто гонятся за громкими заголовками и вводят в заблуждение пользователей", – написал предприниматель.

Он объяснил, что никакой проблемы нет, а так называемая уязвимость заключается в том, что при наличии на компьютере вредоносного ПО злоумышленники могут через приложение Telegram получить доступ к камере и микрофону устройства. Тем не менее, это является наименьшей проблемой пользователя, если к его устройству получили доступ извне, объяснил Дуров.

Обсуждение "уязвимости" мессенджера он сравнил с басней о мальчике, который кричал "Волк!". По его словам, тиражирование информации о реальных и мнимых угрозах приведет к тому, что люди рано или поздно перестанут воспринимать их всерьез.

Ранее в Сети появилась информация о том, приложение Telegram для macOs имеет уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к камере и микрофону компьютера. При этом речь шла исключительно о программе, скачиваемой из App Store.

Позже в Telegram отметили, что обновленная версия с исправленной уязвимостью в настоящее время проходит проверку Apple, а приложение мессенджера, скачиваемое с его официально сайта, никаких проблем не имеет.

