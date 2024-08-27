Дмитрий Песков прокомментировал арест Павла Дурова в Париже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказать предпринимателю Павлу Дурову необходимое содействие в связи с его задержанием в Париже. Однако политик отметил, что ситуация осложнена тем, что основатель Telegram имеет французское гражданство.

Песков подчеркнул, что попытка ограничения свободы коммуникации с Дуровым будет рассматриваться, как политическое решение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.