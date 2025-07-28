Прокуратура Парижа заявила об отсутствии новой информации по делу Дурова

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Новые элементы в деле основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции отсутствуют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Парижа.

"Следствие продолжается, никакой новой информации, которую можно было бы сообщить, на данном этапе нет", – заявили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что Дурова повторно допрашивают в парижском суде по поводу возможной причастности Telegram к преступной деятельности. По данным журналистов, основатель мессенджера прибыл в офис двух следственных судей в сопровождении четырех адвокатов.

Дуров был задержан во Франции в конце августа 2024 года. Тогда ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций.

Позже основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. По этой причине Дуров не может покидать пределы Франции. После этого мессенджер обновил политику, по которой пользователи смогут сообщать модераторам о незаконном контенте в частных группах.

Кроме того, Telegram стал отвечать на запросы следователей Франции и предоставлять им информацию, чтобы идентифицировать злоумышленников.

