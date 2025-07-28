Суд Парижа повторно допросил основателя Telegram Дурова

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Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова повторно допрашивают в парижском суде в понедельник, 28 июля. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на судебные источники, близкие к расследованию.

"Дуров в понедельник допрашивается следственными судьями в Париже по поводу возможной причастности платформы к преступной деятельности", – говорится в сообщении.

По данным агентства, основатель Telegram прибыл в офис двух следственных судей для допроса по существу в сопровождении четырех адвокатов.

Дурова задержали во Франции в конце августа 2024 года. Тогда ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций.

Позднее основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем, поэтому он не сможет покидать пределы Франции. После этого Telegram обновил политику, по которой пользователи смогут сообщать модераторам о незаконном контенте в частных группах.

Кроме того, мессенджер стал отвечать на запросы следователей Франции и предоставлять им информацию, которая способна идентифицировать злоумышленников.