Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 15:03

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Бритни Спирс встревожила фанатов фотографиями с отдыха в Мексике с куклой

Каникулы в Мексике: чем Бритни Спирс вновь встревожила фанатов

Певицу Бритни Спирс заметили на отдыхе в Мексике, и ее поведение вновь взволновало фанатов: на одних снимках она запечатлена с оголившейся грудью в общественном месте, на других – с куклой-младенцем в руках. Подробности – в материале Москвы 24.

С детской переноской и фитнес-тренером

Фото: legion-media.com/BACKGRID

Новые фотографии 44-летней Бритни Спирс с отдыха в Мексике попали в Сеть и встревожили фанатов. На кадрах певица запечатлена в машине с розовой переноской для детской куклы в руках.

За день до этого издание Daily Mail опубликовало фото певицы в баре отеля. Звезда была в сопровождении некоего фитнес-тренера, которого представляла как двоюродного брата. Бритни была с напитком в руке и в сарафане, который в какой-то момент сполз вниз, обнажив грудь.

В апреле Спирс также была замечена в Мексике, и тоже с игрушечным пупсом. Уже тогда фолловеры выразили мнение, что это выглядит жутко, а Бритни нуждается в помощи.

"Господи, что же с ней творится"; "неужели люди, которые находятся рядом с ней, не видят, что происходит?"; "да помогите же ей", – написали пользователи.

Помимо снимков папарацци, Бритни сама регулярно выкладывает контент, который вызывает беспокойство фанатов. Например, ее экспрессивные танцы в купальниках или нижнем белье, последний из которых был опубликован 17 декабря.

В конце ноября в прессу также просочились снимки, сделанные на парковке одного из ресторанов Лос-Анджелеса, на которых было видно, как Бритни идет с бокалом в руке, затем садится за руль машины и уезжает. При этом в конце октября СМИ опубликовали ролик, в котором Спирс неуверенно вела авто и едва не сбила знакомую, составившую ей компанию в заведении.

Певица попыталась оправдаться в своих соцсетях, заявив, что это был "всего лишь двойник". При этом сотрудники ресторана подтвердили прессе, что певица якобы не заказывала алкоголь, а просто "поела и ушла".

"Страдаю в итоге только я"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/britneyspears

Фанаты певицы и СМИ высказывали предположение, что Спирс находится не в лучшей форме из-за недавнего выхода мемуаров ее бывшего мужа и отца двоих сыновей, танцора Кевина Федерлайна. Его книга под названием "Ты думал, что знаешь" поступила в продажу в конце ноября. Экс-супруг певицы раскрыл шокирующие подробности совместной жизни с ней. По его словам, он не единожды заставал Бритни в комнате детей в неоднозначной обстановке: она якобы наблюдала за спящими сыновьями с ножом в руке.

Кроме того, в интервью журналистам, приуроченном к выходу книги, Федерлайн заявлял, что пытался помочь сыновьям наладить отношения с Бритни. Также Кевин выразил опасения по поводу нынешнего ментального здоровья экс-супруги.

В свою очередь Спирс отреагировала на выход мемуаров Федерлайна в личном блоге. Она обвинила бывшего мужа во лжи и попытке заработать на ее имени.

Постоянный газлайтинг со стороны бывшего мужа невероятно ранит и изматывает. Я всегда молила лишь о спокойной жизни со своими сыновьями. Хотела, чтобы они стали частью моей жизни. Это просто способ заработать деньги, а страдаю в итоге только я.
Бритни Спирс
певица

Федерлайн и Спирс были женаты с 2004-го по 2007 год. В браке родились двое сыновей, Джейден и Шон. После развода экс-супруг Бритни получил право опеки над наследниками, потому что певицу признали недееспособной. Впоследствии Спирс на протяжении 13 лет находилась под опекой своего отца Джейми Спирса и лишь в 2021-м добилась ее отмены.

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика