Бритни Спирс встревожила фанатов фотографиями с отдыха в Мексике с куклой

Певицу Бритни Спирс заметили на отдыхе в Мексике, и ее поведение вновь взволновало фанатов: на одних снимках она запечатлена с оголившейся грудью в общественном месте, на других – с куклой-младенцем в руках. Подробности – в материале Москвы 24.

С детской переноской и фитнес-тренером

Новые фотографии 44-летней Бритни Спирс с отдыха в Мексике попали в Сеть и встревожили фанатов. На кадрах певица запечатлена в машине с розовой переноской для детской куклы в руках.

За день до этого издание Daily Mail опубликовало фото певицы в баре отеля. Звезда была в сопровождении некоего фитнес-тренера, которого представляла как двоюродного брата. Бритни была с напитком в руке и в сарафане, который в какой-то момент сполз вниз, обнажив грудь.

В апреле Спирс также была замечена в Мексике, и тоже с игрушечным пупсом. Уже тогда фолловеры выразили мнение, что это выглядит жутко, а Бритни нуждается в помощи.

"Господи, что же с ней творится"; "неужели люди, которые находятся рядом с ней, не видят, что происходит?"; "да помогите же ей", – написали пользователи.

Помимо снимков папарацци, Бритни сама регулярно выкладывает контент, который вызывает беспокойство фанатов. Например, ее экспрессивные танцы в купальниках или нижнем белье, последний из которых был опубликован 17 декабря.

В конце ноября в прессу также просочились снимки, сделанные на парковке одного из ресторанов Лос-Анджелеса, на которых было видно, как Бритни идет с бокалом в руке, затем садится за руль машины и уезжает. При этом в конце октября СМИ опубликовали ролик, в котором Спирс неуверенно вела авто и едва не сбила знакомую, составившую ей компанию в заведении.

Певица попыталась оправдаться в своих соцсетях, заявив, что это был "всего лишь двойник". При этом сотрудники ресторана подтвердили прессе, что певица якобы не заказывала алкоголь, а просто "поела и ушла".

"Страдаю в итоге только я"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/britneyspears

Фанаты певицы и СМИ высказывали предположение, что Спирс находится не в лучшей форме из-за недавнего выхода мемуаров ее бывшего мужа и отца двоих сыновей, танцора Кевина Федерлайна. Его книга под названием "Ты думал, что знаешь" поступила в продажу в конце ноября. Экс-супруг певицы раскрыл шокирующие подробности совместной жизни с ней. По его словам, он не единожды заставал Бритни в комнате детей в неоднозначной обстановке: она якобы наблюдала за спящими сыновьями с ножом в руке.

Кроме того, в интервью журналистам, приуроченном к выходу книги, Федерлайн заявлял, что пытался помочь сыновьям наладить отношения с Бритни. Также Кевин выразил опасения по поводу нынешнего ментального здоровья экс-супруги.

В свою очередь Спирс отреагировала на выход мемуаров Федерлайна в личном блоге. Она обвинила бывшего мужа во лжи и попытке заработать на ее имени.





Бритни Спирс певица Постоянный газлайтинг со стороны бывшего мужа невероятно ранит и изматывает. Я всегда молила лишь о спокойной жизни со своими сыновьями. Хотела, чтобы они стали частью моей жизни. Это просто способ заработать деньги, а страдаю в итоге только я.

Федерлайн и Спирс были женаты с 2004-го по 2007 год. В браке родились двое сыновей, Джейден и Шон. После развода экс-супруг Бритни получил право опеки над наследниками, потому что певицу признали недееспособной. Впоследствии Спирс на протяжении 13 лет находилась под опекой своего отца Джейми Спирса и лишь в 2021-м добилась ее отмены.