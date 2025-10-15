Экс-муж Бритни Спирс рассказал, как ее с ножом заставали в детской комнате

Фото: 123RF/buzzfuss

Американскую певицу Бритни Спирс неоднократно заставали с ножом в комнате со своими спящими детьми. Об этом рассказал бывший муж исполнительницы Кевин Федерлайн в своих мемуарах, отрывок из которых опубликовала газета The Times, сообщает телеканал "360".

"Они (сыновья пары. – Прим. ред.) просыпались по ночам и видели, как она молча стоит в дверях, наблюдая за ними спящими с ножом в руке", – вспоминает Федерлайн.

По его словам, вооруженная артистка заходила в детскую спальню, но не объясняла своих действий.

Сыновья Спирс – 19-летний Шон Престон и 18-летний Джейден – с детства жили с отцом. В подростковом возрасте они перестали навещать мать из-за страха перед ней, добавили журналисты.

В конце 2024 года дети впервые за два года увидели родительницу, приехав к ней на Рождество. Спирс выложила видео вместе с одним из сыновей в своем личном блоге, написав в подписи к публикации о том, как счастлива.

Ранее стало известно, что певица получила травму ноги, упав с лестницы в доме своего друга. Исполнительница назвала падение ужасным, но заверила, что старается сохранить оптимистичный настрой.