Бритни Спирс впервые за два года встретилась с сыновьями

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/britneysrears

Певица Бритни Спирс впервые за два года увидела своих сыновей, отпраздновав вместе с ними Рождество. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на соцсети звезды.

На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Спирс выложила видео вместе с одним из сыновей.

"Лучшее Рождество в моей жизни! Я не видела своих мальчиков два года! У меня слезы радости, я буквально нахожусь в шоке каждый день. Сумасшедшая, такая влюбленная и благословенная! У меня нет слов, спасибо тебе, Иисус!" – написала Спирс.

В августе прошлого года СМИ сообщали, что актер и фитнес-тренер Сэм Асгари решил развестись с Бритни Спирс спустя 14 месяцев после свадьбы. При этом он решил оспорить брачный контракт, который во время бракосочетания его заставила подписать Спирс.

Позже певица оставила подпись: "День, когда я вышла замуж за себя" под видео в своем аккаунте в соцсетях. В свою очередь, фанаты посчитали видео странным, отметив в комментариях состояние певицы, заторможенность и ее "стеклянные глаза". Развод окончательно оформили 2 мая этого года.