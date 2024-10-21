Певица Бритни Спирс рассказала, что вышла замуж за себя

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Американская певица Бритни Спирс оставила подпись "День, когда я вышла замуж за себя" под видео в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), на котором появилась в свадебном платье.

"Возвращаю его обратно, потому что это может показаться неловким или глупым, но я думаю, что это самая гениальная вещь, которую я когда-либо совершила", – также добавила она.

Однако фанаты посчитали видео странным, отметив в комментариях состояние певицы, заторможенность и ее "стеклянные глаза".

"Опять сумасшедшие танцы и признания, не имеющие смысла", – написал один из ее подписчиков.

Ранее стало известно, что сразу три актрисы претендуют на роль Бритни Спирс в фильме по ее мемуарам. Основной кандидаткой на главную роль в фильме считается актриса Сабрина Карпентер. Также на эту роль претендуют актрисы Милли Бобби Браун и Сидни Суини. В связи с этим мнения фанатов по выбору кандидатуры для съемок фильма об американской певице разделились.