21 октября, 15:34Шоу-бизнес
Певица Бритни Спирс рассказала, что вышла замуж за себя
Фото: Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File
Американская певица Бритни Спирс оставила подпись "День, когда я вышла замуж за себя" под видео в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), на котором появилась в свадебном платье.
"Возвращаю его обратно, потому что это может показаться неловким или глупым, но я думаю, что это самая гениальная вещь, которую я когда-либо совершила", – также добавила она.
Однако фанаты посчитали видео странным, отметив в комментариях состояние певицы, заторможенность и ее "стеклянные глаза".
"Опять сумасшедшие танцы и признания, не имеющие смысла", – написал один из ее подписчиков.
Ранее стало известно, что сразу три актрисы претендуют на роль Бритни Спирс в фильме по ее мемуарам. Основной кандидаткой на главную роль в фильме считается актриса Сабрина Карпентер. Также на эту роль претендуют актрисы Милли Бобби Браун и Сидни Суини. В связи с этим мнения фанатов по выбору кандидатуры для съемок фильма об американской певице разделились.