"Проклятый" дом Бритни Спирс выставлен на продажу почти за 18 млн долларов

Фото: ТАСС/Zuma/Kay Blake

Проклятый дом, где в 2009 году умерла актриса Бриттани Мерфи, а певица Бритни Спирс столкнулась со "злыми духами", выставлен на продажу почти за 18 миллионов долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам поп-звезды, особняк был населен привидениями, которые напугали ее, после чего она покинула дом и продала его Мерфи.

Мерфи пробыла там в свои последние дни, когда 20 декабря 2009 года потеряла сознание. Позже ее объявили мертвой, а пять месяцев спустя в этом же особняке скончался и муж певицы Саймон Монджек.

Как указано в объявлении на сайте Zillow, дом претерпел "полную метаморфозу". Там провели редизайн экстерьера и другие изменения. После смерти Мерфи, причиной которой оказались пневмония, анемия и интоксикация от рецептурных и безрецептурных лекарств, у дома было несколько хозяев. Нынешние владельцы приобрели его в 2020 году.

После смерти Монджека его мать Линда выразила обеспокоенность тем, что в доме было распространение плесени. В 2013 году она рассказала, что перед смертью у ее сына начались галлюцинации.

Мерфи и Спирс также говорили, что чувствовали в помещении что-то неладное, а бывший визажист поп-звезды Джулианна Кей вспомнила о случае, из-за которого покинула дом.

"У нее было то место на Сансет Плаза – и я просто хочу сказать, что это действительно странно. Бритни звонит мне. Я попросила своего друга провести ей сеанс рейки. Я думаю, у нее были сумасшедшие выходные на вечеринке и ей нужно было расслабиться. Он ушел, и она клянется богом, что он открыл какой-то портал духов или что-то в этом роде", – подчеркнула Кей.

Ранее Спирс поменяла свое имя на Зайлу Марию Риверу Ред в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Поп-звезда не стала детально объяснять причины смены своего имени. По ее словам, из-за перемены имени у нее появились проблемы с пониманием своего родного языка.

