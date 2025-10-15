Представитель Бритни Спирс рассказал, что певица думает о мемуарах бывшего мужа

Бывший муж певицы Бритни Спирс, танцор Кевин Федерлайн, написал мемуары "Ты думал, что знаешь", отрывки из которых попали в СМИ и сразу вызвали большой ажиотаж. Автор книги признался, что поведение поп-звезды пугало не только его, но и их общих детей. Подробности – в материале Москвы 24.

"Молча стоит в дверях"

Экс-супруг певицы Бритни Спирс, танцор Кевин Федерлайн, написал мемуары под названием "Ты думал, что знаешь", в которых раскрыл подробности совместной жизни с бывшей избранницей. Издание The New York Times опубликовало отрывки рукописи 14 октября, и они сразу попали в заголовки таблоидов. Бывший муж поп-звезды, с которой они были женаты с 2004-го по 2007 год, рассказал о странностях в ее поведении, пугающих не только его, но и их сыновей – Шона Престона и Джейдена Джеймса.

По словам Федерлайна, Спирс не раз приходила в комнату детей с ножом в руках.





Кевин Федерлайн танцор Иногда они просыпались по ночам и видели, как она молча стоит в дверях, наблюдая за ними спящими с ножом в руке. "О, вы не спите?" – спрашивала Бритни. Затем она разворачивалась и уходила без объяснений.

Кевин отметил, что вскоре он уже не мог делать вид, что все в порядке. Он понимал, что если ситуация не изменится, то может произойти что-то плохое, из-за чего могут пострадать и дети.

После развода родителей в 2007 году мальчики остались жить с отцом. Поклонники Спирс винили Федерлайна в том, что он забрал детей у матери и не разрешал им с ней видеться. Однако Кевин опроверг подобные слухи, заверив, что "никогда не был против Бритни".

Кевин также прокомментировал ночь 2008 года, когда Спирс забрали в психиатрическое отделение медицинского центра имени Рональда Рейгана Калифорнийского университета. Поп-звезда оказалась под психиатрическим надзором после своего отказа уступать опеку над детьми экс-супругу. Кевин признался, что ему было тяжело из-за переживаний Бритни.

"Я просто пытался помочь своим сыновьям построить хорошие отношения с матерью. И это тяжело, потому что когда я вспоминаю все произошедшее, оказывается, что мои дети буквально не знают женщину, на которой я женился. Я потратил два десятилетия, пытаясь преодолеть этот разрыв", – заявил танцор.

По мнению Федерлайна, Спирс до сих пор находится "в большой опасности" и нуждается в помощи, ведь речь идет не только о ее ментальном здоровье, но и о "выживании".

15 октября представитель поп-звезды прокомментировал отрывки из мемуаров, сообщило издание Daily Mail. Он заявил, что бывший муж пытается нажиться на имени Спирс, которая сейчас сосредоточена на благополучии 19-летнего Шона Престона и 18-летнего Джейдена.

По данным источника, Спирс не боится выхода книги, ведь уже изложила свою версию событий в автобиографии "Женщина во мне", которая вышла в 2023 году. Однако певица опасается, что ее реакция может усугубить отношения с сыновьями, поэтому Бритни планирует отказаться от публичных комментариев по поводу воспоминаний Федерлайна.

В августе 2025 года о жизни со Спирс высказался другой ее бывший супруг, фитнес-тренер Сэм Асгари. Перед этим певица призналась в личном блоге, что брак с ним, начавшийся в 2022 году и продлившийся 14 месяцев, был для нее лишь отвлечением в тяжелые времена, которые она переживала. Тогда Бритни не могла общаться со своими детьми.





Бритни Спирс певица Мне было запрещено звонить или писать им, и я помню, что в этом состоянии шока моим секретом выживания стало отрицание и много слез. Мы с Сэмом были женаты, но это казалось почти искусственным отвлечением, чтобы я смогла со всем справиться.

В ответ на это Сэм заявил, что воспринимал союз со знаменитостью иначе, передало издание People.

"Наш брак был для меня самым настоящим. Да, возможно, он был коротким, но мы были вместе семь лет. Я был искренне влюблен в Бритни, всегда буду продолжать любить ее и желать ей всего самого наилучшего", – признался Асгари.

Пользователи Сети поддержали Сэма, отметив, что Бритни выглядела счастливой в этих отношениях, а теперь "обесценила все одной фразой".

"Сэм, ты искренний парень, твоя совесть чиста"; "Бритни, как и многие знаменитости, зациклена только на собственных переживаниях"; "никто не может объективно судить об отношениях в паре. Об этом могут знать только двое", – писали комментаторы.

"Слишком далеко зашла"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/britneyspears

В последние годы Бритни нередко шокирует фанатов своим поведением. Например, в октябре 2023-го исполнительница опубликовала в личном блоге видео, на котором танцует дома с ножами в руках. Образ певицы состоял из короткого красного топа в горошек и белых плавок.





Бритни Спирс певица Не волнуйтесь, у меня такой теплый, гостеприимный и любящий дом с этими фальшивыми ножами!

В октябре 2024 года Спирс опубликовала в соцсетях видеоролик под названием "День, когда я вышла замуж за себя". Поп-звезда появилась в кадре в белом свадебном платье и, как отметили подписчики, со "стеклянными глазами".

"Возвращаю его обратно, потому что это может показаться неловким или глупым, но я думаю, что это самая гениальная вещь, которую я когда-либо совершила", – заявила тогда Бритни.

Поклонники назвали публикацию "странной" и отметили, что у Спирс была заторможенная реакция, а ее признания "не имели смысла".

Помимо этого, из-за поведения Бритни под угрозой оказалось производство экранизации ее романа "Женщина во мне", над которым начала работу компания Universal Pictures. В феврале 2025 года Спирс стремилась участвовать в каждом этапе работ, сообщало издание The Sun со ссылкой на инсайдера. Позже СМИ писали, что между певицей и режиссером картины Джоном М. Чу произошел конфликт. А в начале октября пресса отмечала, что съемочная команда не смогла договориться со Спирс о регулярных встречах, во время которых она должна была участвовать в рабочем процессе.

Впервые СМИ и поклонники заговорили о странном поведении Спирс после ее развода с Кевином Федерлайном в 2007 году. Тогда поп-принцесса начала часто появляться на вечеринках в компании других известных любительниц тусовок, среди которых была актриса и светская львица Пэрис Хилтон.

"Возможно, я слишком далеко зашла", – написала тогда певица в личном блоге.

В то время пресса регулярно публиковала снимки Бритни из различных клубов. СМИ сообщали, что во время одной из вечеринок охрана выносила поп-звезду на руках из заведения, потому что та находилась в нетрезвом состоянии. Поклонники стали оставлять негативные комментарии в соцсетях кумира, но Бритни в свою очередь обвинила в соцсетях журналистов в том, что они "критикуют каждый ее шаг и показывают ее искаженный образ".

Вскоре СМИ сообщили, что якобы из-за пристрастия к наркотическим веществам поп-звезда оказалась в рехабе, где пробыла всего один день и не прошла лечение от зависимости. На следующий же день папарацци застали Бритни в салоне красоты, где она сама себе побрила голову налысо. Затем в прессе появились кадры, на которых Спирс замахивается зонтом на фотографов.

В итоге после многочисленных скандалов суд лишил Бритни родительских прав и обязал платить сыновьям алименты. Тогда же певица прошла психиатрическую экспертизу, в результате которой оказалась под опекой своего отца Джеймса Спирса. Мужчина контролировал всю жизнь дочери, включая личные и деловые вопросы. Он также получал годовое пособие суммой в 130 тысяч долларов.

Спирс смогла вернуться к материнским обязанностям лишь в 2011 году. А в ноябре 2021-го певице удалось официально освободиться от опеки отца.