Синоптики предрекли москвичам еще один температурный рекорд в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В среду, 14 апреля, в столице могут зафиксировать новый температурный рекорд. Ожидается, что температура воздуха прогреется до плюс 23 градусов, рассказала главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
"Сегодня температура воздуха в Москве побила рекорд 2008 года – тогда было зафиксировано 20,4 градуса. 13 апреля 2021 года в 13 часов было уже 21,2 градуса, по состоянию на 14 часов станция ВДНХ показывает 22,2. Однако завтра возможно обновление рекорда, так как нагрев продолжает расти. Например, нынешний рекорд 14 апреля – 20,8 градуса, зафиксировали такой показатель в 1962 году. На завтра синоптики обещают до 23 градусов тепла", – приводит ее слова ТАСС.
Она отметила, что потепление в Москве вызвано приходом циклона с запада Казахстана, который уйдет из города на юго-восток к концу недели. Ему на смену придет атмосферный фронт северного циклона, из-за которого в столице похолодает, а также начнутся кратковременные дожди.
13 апреля в Москве был побит абсолютный температурный рекорд дня. На главной столичной метеостанции к 13:00 вторника температура воздуха превысила отметку 21 градус, что стало наивысшим показателем за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.
При этом с четверга в столице возможны грозовые дожди. По данным центра погоды "Фобос", к субботе похолодает до +14 градусов.
Абсолютный температурный рекорд дня побит в Москве
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