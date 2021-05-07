Синоптик опроверг прогноз о "красной жаре"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал информацию о "красной жаре" ерундой и отметил, что летом температура будет находиться в рамках климатической нормы, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
"Пока рано говорить об июне…Лето будет нормальное, умеренное, теплое, в рамках климатической нормы", – пояснил метеоролог.
Тишковец считает, что летняя погода ожидает москвичей уже на следующей неделе.
"В рамки климатической нормы мы вернемся в начале недели. Ночью температура будет на уровне 1–3 градусов, а днем – около 16–18. К 11 мая ночью (будет. – Прим. ред.) 4–6, днем – около 19–21. К параметрам первого летнего месяца мы подойдем в середине следующей недели, когда днем можно рассчитывать на 21–23 (градуса. – Прим. ред.) тепла", – рассказал синоптик.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал в ближайшие месяцы "красную жару" в РФ. По его словам, в Северном полушарии средние температуры воздуха с мая по июль будут выше нормы с вероятностью 70%.
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