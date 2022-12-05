Врач назвала указывающие на диабет признаки

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Диабет на ранней стадии может быть бессимптомным, однако некоторые его признаки часто игнорируются. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам врача-эндокринолога поликлиники № 5 областной больницы Татьяны Рутковской, насторожиться стоит при частом мочеиспускании. Специалист рассказала, что такое происходит, когда организм выводит избытки глюкозы с мочой. Она отметила, что при развивающемся диабете число таких походов может быть 8–9 в сутки.

Эндокринолог добавила, что на диабет может указывать изменение веса.

"Клетки перестают воспринимать глюкозу, но при этом не теряют своей потребности в питании и энергии. Поэтому они начинают брать ее из других источников, например мышц и жира. Отсюда – быстрое похудение, которое при этом идет на фоне потребления углеводов", – сказала Рутковская.

Кроме того, вес может и начать увеличиваться. Это происходит, когда глюкоза перестает поступать в клетки, в результате чего у человека повышается аппетит и тяга к сладкому.

Эндокринолог поведала, что с колебаниями глюкозы может быть связана усталость.

"Во время выброса сахара в кровь уровень глюкозы растет, инсулин старается его снизить, или, наоборот, при стрессе выбрасываются в кровь контроинсулярные гормоны, которые могут способствовать повышению гликемии", – отметила специалист.

Эксперт подчеркнула, что на диабет может указывать длительное заживление ран. Рутковская объяснила, что при повышенной глюкозе ухудшается работа лейкоцитов. Кроме того, диабет связан и с нейропатией, когда пропадает чувствительность.

У 90% больных диабетом встречается нарушение зрения, человек начинает видеть картину расплывчатой. Врач добавила, что у больных риск потерять зрение безвозвратно на четверть выше, чем у других.

"Если появились какие-то неожиданные симптомы, раны не проходят длительное время, хочется пить все больше и чаще, не стоит корректировать ситуацию домашними методами – например, стараться нормализовать питьевой режим, использовать кремы и мази для заживления, лучше пойти к врачу и пройти обследование", – заключила эксперт.

Ранее врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк рассказала, что хлебцы не являются диетическом продуктом, так как они содержат больше 300 килокалорий. По ее словам, самый полезный продукт готовят из цельнозерновой муки или цельных зерен. Они могут содержать зерновые смеси, орехи, семена, овощи, зелень, фрукты и ягоды.



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