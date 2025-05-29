Специалист Звягинцева: при детоксе на тарелке должно быть 80% овощей

Фото: depositphotos/grublee

Оптимальный рацион для мягкого детокса, то есть очищения организма, должен включать 80% овощей. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала специалист Майя Звягинцева.

Остальную часть тарелки должны составлять белок (рыба, бобовые, яйца) и полезные жиры (авокадо, оливковое масло и орехи). Эксперт посоветовала пить на завтрак теплую воду с лимоном, а в течение дня – травяные чаи. По ее словам, детокс – это не "краткосрочный эксперимент", а часть системы для заботы о себе.

"Главное – не стремиться к ограничениям, а подходить к питанию осознанно и системно. Только так можно добиться устойчивого эффекта без стресса для организма", – указала она.

Звягинцева объяснила, что по-настоящему эффективный подход к очищению организма не связан с радикальными диетами, а строится на поддержке естественных механизмов для детоксикации, которые работают в нашем теле постоянно.



"Печень, почки, кишечник, кожа и лимфатическая система нейтрализуют и выводят токсины 24/7. Задача – не мешать им, а помогать. Важно снизить нагрузку в виде сахара, алкоголя, трансжиров и переедания, обеспечив поступление нутриентов", – указала эксперт.

В частности, для печени помогут витамины группы B, сера, антиоксиданты, включая витамины C, E, бета-каротин и аминокислоты. Питание влияет и на микробиоту кишечника, что особенно важно в плане выведения гормонов и переработанных веществ.

"Некоторые продукты поддерживают ферментативную активность печени, улучшают пищеварение и способствуют выведению остатков лекарств и избытка гормонов", – объяснила Звягинцева.

Крестоцветные овощи, включая брокколи, брюссельскую и цветную капусту, стимулируют печень, ягоды и темно-зеленые овощи насыщают антиоксидантами, свекла стимулирует отток желчи, а чеснок и лук поставляют серу. Клетчатка помогает связывать и выводить токсины, а куркума поддерживает здоровье печени благодаря своим противовоспалительным свойствам, указано в материале.

Эксперт посоветовала не нагружать организм и чрезмерно не употреблять сахар, алкоголь, ультрапереработанные продукты, трансжиры, кофеин и соль, так как это нарушит работу печени и микробиома.

"После болезней и хронического стресса особенно важно восстановление ресурсов организма через питание. Организму требуются нутриенты, поддерживающие обмен веществ и снижающие воспаление. Продукты, богатые омега-3, магнием, витаминами C, D и группы B, способствуют снижению кортизола и восстановлению иммунной системы", – сказала эксперт.

Звягинцева напомнила, что современный детокс строится на научной базе. Это не только пищевой рацион с низким гликемическим индексом, но и поддержка циркадных ритмов, включая отказ от позднего ужина и пищевые окна. Также детокс включает в себя употребление ферментированных продуктов (кефир, кимчи, комбуча) и пребиотиков для улучшения микробиома.

В женском здоровье также важен и гормональный детокс, а именно переработка избытка эстрогенов при помощи клетчатки и фитоэстрогенов. Интерес представляет и диета FMD, которая имитирует голодание. Звягинцева объяснила, что это предполагает 5-дневный рацион с пониженной калорийностью в 800–1 100 килокалорий и преобладанием растительной пищи с низким содержанием белка.

"Такой режим запускает аутофагию – клеточное очищение и улучшение метаболических показателей", – уверена специалист.

В это же время россиянам назвали несколько необычных рецептов салата, куда необходимо добавлять редис. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Первый вариант: овощной салат с редисом, огурцами и зеленью. Сначала нужно нарезать по 200 граммов редиса и огурцов, добавить пучок укропа, соли и ложку сметаны. В итоге получится "дачный" вкус.

Второй салат готовится при помощи авокадо и шпината. Для готовки предлагается взять 150 граммов редиса, один спелый авокадо и около 100 граммов свежего шпината. Все это нужно заправить оливковым маслом с соком лимона. В итоге получится быстрый салат, схожий с "ресторанным" вариантом.



Идеальным вечерним салатом назван рецепт с фетой и томатами черри. Сначала нужно порезать 200 граммов редиса, 150 граммов томатов и 100 граммов феты. Затем нужно заправить блюдо смесью масла оливы и каплей бальзамического уксуса.



"Получится салат с кислинкой, сливочной ноткой и полным чувством весны. Не дайте редису пропасть – этот овощ умеет больше, чем просто лежать в окрошке", – говорится в публикации.

Ранее главный врач ГБУЗ "ГП № 220 ДЗМ" Андрей Тяжельников в программе "Доктор 24" рассказал, что популярные способы детокса могут крайне негативно повлиять на внутренние органы.

По его словам, иногда при переедании в организме может возникать токсическая нагрузка. В таких случаях прибегают к слабительному. Но лекарства стоит принимать строго по назначению врача, отмечал Тяжельников.

