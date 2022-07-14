Инициатива по внедрению в вузах курса по изучению гибридных войн актуальна – Минобрнауки

11:11
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минобрнауки России назвало актуальным включение в учебный план вузов курса по изучению гибридных войн, сообщает ТАСС.
"В связи с международной ситуацией в Минобрнауки считают актуальной инициативу о введении в учебный план курса по изучению гибридных войн", – отметили в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что апробация курса "Гибридная война" была пройдена в Российском государственном социальном университете (РГСУ).
Ранее сообщалось, что геополитический кризис 2022 года и спецоперация по защите ЛНР и ДНР могут быть включены в курс истории для учащихся 10–11-х классов.
Как уточнили в Минпросвещения РФ, спецоперация будет включена в учебный курс "История России". В рамках курса "Всеобщая история" учащиеся будут изучать геополитический кризис и то, как он повлиял на мировую систему.
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