Инициатива по внедрению в вузах курса по изучению гибридных войн актуальна – Минобрнауки

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Минобрнауки России назвало актуальным включение в учебный план вузов курса по изучению гибридных войн, сообщает ТАСС.

"В связи с международной ситуацией в Минобрнауки считают актуальной инициативу о введении в учебный план курса по изучению гибридных войн", – отметили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что апробация курса "Гибридная война" была пройдена в Российском государственном социальном университете (РГСУ).

Ранее сообщалось, что геополитический кризис 2022 года и спецоперация по защите ЛНР и ДНР могут быть включены в курс истории для учащихся 10–11-х классов.

Как уточнили в Минпросвещения РФ, спецоперация будет включена в учебный курс "История России". В рамках курса "Всеобщая история" учащиеся будут изучать геополитический кризис и то, как он повлиял на мировую систему.