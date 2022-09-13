Рособрнадзор внесет вопросы о спецоперации на Украине в ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вопросы о специальной военной операции России на Украине появятся в ЕГЭ из-за внесенных изменений в федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

После внесения изменений потребуется изменить и рабочие программы и учебники по истории. В ЕГЭ же вопросы появятся после реализации указанных задач.

"Так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученное школьниками в соответствии с образовательными программами. Сроки реализации данных задач традиционно устанавливает Минпросвещения РФ", – говорится в сообщении.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что цели и задачи специальной военной операции РФ на Украине будут отражены в учебниках по истории в школах. По его словам, вопросы о спецоперации включат также, как в проект "Разговоры о важном".

