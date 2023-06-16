Депутат Госдумы предложил обеспечить бесплатное питание всем школьникам

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов обратился в Минпросвещения, предложив обеспечить бесплатное питание для всех школьников. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Обратился в Минпросвещения с предложением бесплатно кормить не только младшеклассников, (но) и всех остальных учеников", – написал он.

По словам Нилова, соответствующий законопроект уже готовится.

Парламентарий заявил, что подобные обращения поступают от родителей школьников. Родители справедливо отмечают, что чем старше ученик, тем больше уроков и подготовки, и, соответственно, времени, проводимого в стенах школы, пишет депутат.

"Значит, горячие обеды старшеклассникам нужны не меньше, чем малышам", – резюмирует Нилов.

Ранее сообщалось, что в школах теперь смогут подавать блюда с учетом региональных особенностей. Согласно вступившему в силу постановлению правительства, учитываться будут национальные, религиозные и местные черты.

Этим уже активно пользуются школы Башкирии, Татарстана, Краснодарского края, Ингушетии и Чечни.

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