00:35Общество
Депутат Госдумы предложил обеспечить бесплатное питание всем школьникам
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов обратился в Минпросвещения, предложив обеспечить бесплатное питание для всех школьников. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
"Обратился в Минпросвещения с предложением бесплатно кормить не только младшеклассников, (но) и всех остальных учеников", – написал он.
По словам Нилова, соответствующий законопроект уже готовится.
Парламентарий заявил, что подобные обращения поступают от родителей школьников. Родители справедливо отмечают, что чем старше ученик, тем больше уроков и подготовки, и, соответственно, времени, проводимого в стенах школы, пишет депутат.
"Значит, горячие обеды старшеклассникам нужны не меньше, чем малышам", – резюмирует Нилов.
Ранее сообщалось, что в школах теперь смогут подавать блюда с учетом региональных особенностей. Согласно вступившему в силу постановлению правительства, учитываться будут национальные, религиозные и местные черты.
Этим уже активно пользуются школы Башкирии, Татарстана, Краснодарского края, Ингушетии и Чечни.
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